Die Ausstellung von Noel W Anderson ist zugleich eine Premiere für die neue Kunstvereins-Direktorin Mirela Baciak.

Blick in die Ausstellung „Black Exhaustion“ von Noel W Anderson.

Eine Kindergruppe, die am Vormittag durch den Salzburger Kunstverein flitzt, widersteht tapfer der Versuchung, die flauschigen Objekte zu berühren, die an den Wänden und von der Decke hängen. So weich und heimelig, wie die Bildteppiche von Noel W Anderson auf ...