Blaues Licht aus Boston leuchtet in der Linzer Gasse

"Das Licht ist ja eigentlich unfassbar." Diese Feststellung der Künstlerin Inge Dick ist erstaunlich, denn fast ihre ganze Schaffenszeit hat sie diesem "eigentlich Unfassbaren" gewidmet. Was sie an Licht als Bild erfasst hat, etwa ein Licht im Boston des Jahres 1999 mit der damals weltgrößten Polaroid-Kamera, zeigt die L.art-Galerie (vormals Weihergut) bis 9. Juli in der Linzer Gasse in der Stadt Salzburg - parallel zur Ausstellung im Linzer Lentos (bis 14. August).

Inge Dick "zeigt uns die Veränderung ...