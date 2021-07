Blüten und Licht wuchern gegen Ordnung

Wie gelingt es, gebrauchte und weggeräumte Pinsel in einen Blickfang zu verwandeln?

Es könnte ein Sommerabend im Atelier eines sorgfältigen Künstlers sein: Die Pinsel sind gewaschen, die Flaschen sind zugestöpselt, alles ist auf der Fensterbank sauber aufgereiht. Trotzdem verlockt diese Ordnung dunkler Dinge zum Weiterschauen.

Zuerst erscheinen die blühenden Zinnien als Blickfänger. Und die weiß schimmernden grauen Qua-drate vermitteln sogleich die Gewissheit eines Fensters, folglich von Außen- und Innenraum. Dass man, all dies erkennend, noch immer gern weiterschaut, liegt an einem Lichtspiel, das der damals 77-jährige Rudolf Hradil scheinbar leicht und schnell - das Gemälde wirkt flott gepinselt - zum Flirren bringt.

Beim Blick in dieses "Atelierstillleben" entsteht ein fast irrwitziges Gegenlicht, denn Rudolf Hradil hat die Kontraste von hell und dunkel, bunt und schwarz, innen und außen eigentlich überspannt. Wenn hier großzügiges Sommerlicht herrschte, könnte der Unterschied von hell und dunkel nicht derart krass sein. Trotzdem gibt es in diesem fahlen Gleißen mehrfachen Zusammenhalt: Die schwarze Linie der Fensterbank wird sich mit der grauweißen Sprieße treffen, zwei Pinsel und eine Blüte sind einander zugeneigt, das fast gleiche Blau erscheint an den Dosen und in einer Zinnie, und die linke, grauweiße wie die rechte, grüne Bildhälfte liegen im Gleichgewicht. Zudem hat ja offenbar jemand hier die Dinge am Fenster in Ordnung gebracht.

Diesem sommerlichen Atelier ist in dem erscheinenden Buch über Rudolf Hradils Stillleben eine üppige Doppelseite gegönnt. Noch heftiger lockt dieses wundersame Gegenlicht im ersten Stock der Galerie Welz, wo das originale Gemälde so lang hängt, bis das neue Buch am kommenden Samstag präsentiert sein wird - nach Aquarellen und Rom-Bildern ist dies der dritte thematische Hradil-Band im Müry-Salzmann-Verlag.

Die kleine Ausstellung bei Welz, die aus eigenem Bestand und Nachlass bestückt ist, zeigt zum Thema Stillleben die famose technische Breite Rudolf Hradils. Hier sind einige Ölgemälde, wobei manchmal - wie im Atelierbild - die Farbe die Oberhand hat, manchmal aber die grobe oder die feine Textur der Leinwand vorscheint.

Galerieleiter Hubert Lendl weist auf die "köstlichen Küchenzeichnungen" hin. Einmal hat Rudolf Hradil Töpfe und Krebse mit Tusche so enthusiastisch gezeichnet und laviert, als gelte es einen Gedankenblitz zu notieren. Dann hat er von demselben Motiv eine bunte Monotypie hergestellt: Obwohl er die Farben zuvor auf eine glatte Oberfläche aufgetragen und dann präzise auf Japanpapier gedruckt hat, ist den Pinselstrichen eine spontan brutale Frische geblieben. Dabei verleiht der Druck dem Bild eine kompakte Gefasstheit - oder wie Hubert Lendl sagt: "Dadurch steht die Farbigkeit."

Das Energische von Rudolf Hradils Zeichnungen und Radierungen hebt Andrea Löbmann hervor, die - gemeinsam mit der Witwe Gundl Hradil - an dem seit April 2021 digital abrufbaren Werkverzeichnis arbeitet (hradil.werkverzeichnis.at). Die im Stillleben erfassten Dinge wirkten wie hingeworfen, sagt Andrea Löbmann. Meist seien sie nicht "schön arrangiert", sondern bloß aus dem Alltag gegriffen. Und doch: Wenn Rudolf Hradil Bügeleisen neben Kamera, Geschirr in der Abwasch, weggeklappte Gartensessel oder gar einen Haufen alter Autotüren zeichnerisch aufschnappt, ist etwas erfasst - sei es die Situation einer vollgerammelten Küche und eines Autofriedhofs oder sei es eine bravouröse Komposition. "Er ist der große Zeichner und Grafiker, das setzt er dann in der Farbigkeit um", sagt Andrea Löbmann.

Freilich fehlt es in Buch wie Ausstellung nicht an Aquarellen. Ein Früchteteller auf einem Tisch genügt, um Cézanne'sche Flächigkeit, Meer, Küstensaum, gemütlichen Balkon und südliches Flair korrekturlos nass malend einzufangen.

Dass Rudolf Hradil diese aquarellig sanften Farben in seine Ölbilder übernommen hat, erläutert der Kunsthistoriker Nikolaus Schaffer im Buch: Diese Zurückhaltung der Farbe könne "einem abgestumpften Auge fade, blass, ja ,verschossen' vorkommen". In der für Rudolf Hradil typischen "gedeckten, grau unterlegten Palette" seien andere Farbwerte "streng rationiert".

Keine lauten Töne stächen hervor, schreibt Nikolaus Schaffer. "Grau absorbiert üblicherweise alles Licht zugunsten einer einheitlichen Wirkung; so wie Hradil es einsetzt, wird es jedoch ein selbstleuchtendes Substrat (...) Es vermag das Auge wie ein Lichtstrahl zu blenden."



Buch: Rudolf Hradil, "Stillleben",

160 Seiten, Verlag Müry Salzmann, Salzburg 2021.

Präsentation: Galerie Welz, zur Finissage der dortigen Ausstellung, Samstag, 10. Juli, 11 Uhr.