Im Wind wogende Sonnenblumen auf einem Feld, zudem weitere fotografische Naturansichten, die durch Unschärfe poetisch verklärt erscheinen: Die auf den ersten Blick harmlosen bis idyllischen Landschaftsbilder des in Wien lebenden Fotografen Gregor Schlatte haben einen ernsten Hintergrund. Der Künstler war im Rahmen seines Langzeitprojekts "Photography and Financial Markets" den Machenschaften der Hypo Alpe Adria auf der Spur.