Bruegels Bilder fahren heim

Abschiednehmen: Der Turmbau-Zwilling kehrt nach Rotterdam zurück, und der Rest der Verwandtschaft verteilt sich wieder in alle Welt.

Abreisetage für die Bruegel-Verwandtschaft. Es war sehr schön in Wien, und die erstmalige Zusammenschau von Bruegel-Bildern hat eine Rekordzahl an Besuchern im Kunsthistorischen Museum sehr gefreut. Die "Once In A Lifetime"-Ausstellung hatte am Sonntag ihre Pforten noch nicht geschlossen, da standen die Reisekisten schon bereit. "Um sich zu akklimatisieren", sagt Birgit Vikas, Managerin der Spedition Kunsttrans, damit es beim Abtransport zu keinen Schwankungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit komme.