Brutalität haust schon im kleinen Kind

Was nützt Malerei? Wozu braucht man ein Aquarell? Die Schwärze der Augen des Buben verrät eine Antwort.

So ein lieber Bub? Das Entzücken, das so eine kindliche Gestalt weckt, wird beim zweiten Blick zum Schreck: So sinnlos brutal ist schon ein kleiner Mensch? Seine martialische Haltung, seine Faust am Besenstiel, sein ernster Blick und gar seine schwarz funkelnden Augen machen deutlich: Hier geht es um Leben und Tod. Des kleinen Mannes Wangen glühen schon, weil seine Beute sogleich erlegt, vernichtet und, ja!, ja!, besiegt sein könnte.