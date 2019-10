Plötzlicher Schmerz ist wie Glück und Verzücken: Der Moment enthält das Ewige. Dies zeigen Caravaggio und Bernini.

Sei's im Schmerz eines Bisses, im Erkenntnisblitz, in frischer Verliebtheit oder im Schock der Trauer: Nie fühlt man sich so gegenwärtig und unverwechselbar - sei es einzigartig glücklich oder zutiefst einsam - wie in solchen Gefühlseruptionen. Wie innig und zum ...