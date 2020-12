Christian Ludwig Attersee im SN-Gespräch: "Malen hält mich jung"

Auch mit 80 Jahren zeigt sich Attersee voller Schaffenskraft. In Erinnerungen entfaltet sich ein Panorama der Wiener Nachkriegskunst.

Christian Ludwig Attersee sitzt in der Blauen Gans und trinkt Tee. Nach Salzburg verschlägt es den Künstler in diesen Dezembertagen, weil die Bundesregierung die Öffnung der Museen und Galerien genehmigt hat. Das ermöglicht Attersee, in der Galerie Frey - umrahmt von einer Serie von Arbeiten aus dem ersten Lockdown im Frühling - seine neue Biografie zu präsentieren.

Der umfangreiche Band ist zum 80. Geburtstag Attersees in einer aktualisierten zweiten Auflage erschienen. "Dieses Buch erzählt nicht nur von meinem ...