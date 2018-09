"Congo Stars" spielen groß auf

Eine Ausstellung im steirischen herbst informiert über die Besonderheiten der zeitgenössischen Kunst in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt auch Beziehungen nach Österreich.

Der frühere Papst Benedikt XVI. ist Goalie und hält den Weltmeisterschaftspokal. Osama Bin Laden hockt neben Barack Obama und der Reservespieler Silvio Berlusconi begrapscht auf dem grünen Rasen eine Frau. So stellt sich der kongolesische Maler Chéri Chérin das Mannschaftsfoto eines Fußballteams vor, das sich "Los Galacticos" nennt. Die 2010 entstandene Malerei ist ein satirischer Kommentar zur Weltpolitik, der realistisch-naive Malstil verströmt Volkskunstflair. Chérins Künstlerkollege Chéri Samba, einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler Afrikas, beschreibt die Kunst seines Heimatlandes so: "Diese Malerei kommt aus dem Volk, geht das Volk an, richtet sich an das Volk."