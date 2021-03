Daniel Spoerri im Kunstforum Wien: Der Zufall arrangiert alles besser

Das Kunstforum Wien gratuliert dem Schweizer Daniel Spoerri zum 91. Geburtstag mit einer umfassenden Retrospektive: "Fallenbilder" und mehr.

Punkt 21 Uhr 15 am Burgplatz Nummer 19 in Düsseldorf. Irgendwann Anfang der 70er-Jahre. Daniel Spoerri geht durch sein legendäres Lokal zu einem bestimmten Tisch und sagt "Stopp!". Alles, was in diesem Moment auf dem Tischtuch liegt, fixiert der Künstler auf einem Wandbild. Die schmutzigen Teller, das dreckige Besteck, geschmolzenen Käse in einer Schale, eine Zigarettenschachtel nebst Sturmfeuerzeug, Weingläser, Salz- und Pfefferstreuer und eine zerknüllte Papierserviette - all das sehen wir im Bank Austria Kunstforum Wien. Wir wissen: Das ist ...