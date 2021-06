Dantes Visionen sind in Bildern nachempfunden

Wie fühlen sich Hölle und Paradies an? Markus Vallazza hat Dantes Dichtungen abgebildet.

Das Museum in der Hofburg von Brixen zeigt in diesem Sommer eine repräsentative Ausstellung mit Radierungen von Markus Vallazza. In fünf Räumen wird der vollständige Zyklus zu Dante Alighieris "Göttlicher Komödie" gezeigt. Vallazza hat ihn in den Jahren 1993 bis 2000 geschaffen. Die Ausstellung bietet die ideale Gelegenheit, dem Werk des renommierten Künstlers, der im Frühjahr 2019 verstorben ist, neu zu begegnen.

In einer zurückhaltenden Präsentation kann man dieses "Werk im Werk" - so der Untertitel der Ausstellung ...