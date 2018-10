Das Genie von der Straße

Ein Maler wird neu entdeckt. Einflussreicher Künstler, georgische Nationalikone und trotzdem ein großer Unbekannter: Wer ist Niko Pirosmani?

Die Straße, in der er seine letzten Tage verbracht hat, ist heute leicht zu finden: Sie ist nach Niko Pirosmani benannt. Aber auch in anderen Vierteln der

georgischen Hauptstadt Tiflis ist der Maler (1862-1918) allgegenwärtig: Touristen mit Appetit auf Kunst können nicht nur Teetassen mit seinen Motiven kaufen. Sie können auch in Pirosmani-Restaurants essen gehen oder Pirosmani-Wein trinken. Viele Wege führen zu dem Künstler, der in Georgien den Status einer nationalen Kulturikone hat.