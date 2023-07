Das Kunsthistorische Museum bringt erstmals Venedig nach Salzburg

Erstmals organisiert das größte Bundesmuseum eine Ausstellung in und für Salzburg.

Das Kunsthistorische Museum wird 2024 zum ersten Mal eine Ausstellung im Domquartier gestalten und kuratieren. Bevor das Belvedere eine Dependance in der Neuen Residenz gründen wird, wird also zuvor ein anderes Bundesmuseum in der Alten Residenz in Salzburg Flagge zeigen.

Dies erfolgt mit einem grandiosen Thema: In "Die Farben der Serenissima" werden von 21. Juni 2024 bis 6. Jänner 2025 venezianische Meister vom Kunsthistorischen Museum nach Salzburg übersiedeln und "ein Porträt der Stadt Venedig und ihrer Gesellschaft" zeichnen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

"Erste exklusive Schau"

Das Kunsthistorische Museum war seit der Gründung der Residenzgalerie vor 100 Jahren immer wieder treuer Leihgeber. Allerdings: "Die Farben der Serenissima" sei "die erste exklusive Schau aus den Beständen der ehemals kaiserlichen Sammlungen in Salzburg", heißt es in der Pressemitteilung. Zudem ist dies die erste große Sonderausstellung, die Andrea Stockhammer als Direktorin des Domquartiers organisiert.

Weiters heißt es in der Ankündigung: "Thematisiert werden die wesentlichen Entwicklungen venezianischer Kunst von der Renaissance bis zum Rokoko. Neben ausgewählten Werken der Malerei werden auch exemplarisch Beispiele anderer Kunstgattungen wie Tapisserien, Bronzen oder Rüstungen sowie virtuose und kuriose Objekte aus der legendären Kunstkammer des ehemaligen Kaiserhauses gezeigt, die weltweit die bedeutendste ihrer Art ist."