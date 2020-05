Oder reisen wir lieber nach Bologna, Parma, Rom oder noch weiter in den Süden? "Darf ich Sie zu einer ganzen Europa-Tour einladen?", erwidert darauf der Direktor der Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum, Stefan Weppelmann.

Wieder das Meer riechen! Ach, wieder in den Süden! Noch lange nicht wird dies so leicht wie früher möglich sein. Trotzdem kann man sich am heutigen Samstag wieder auf die Inselspitze in Venedig begeben, die Punta della Dogana, wo das ...