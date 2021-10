Das "Mädchenbildnis" war in einem versperrten Verlies

1997 wurde Gustav Klimts Gemälde aus den Galerie Ricci Oddi in Piacanza gestohlen. 22 Jahre später wurde es auf spektakuläre Weise wieder gefunden.

Piacenza APA, dpa

Was 1997 gestohlen worden war, kam im Dezember 2019 auf spektakuläre Weise zum Vorschein: In einem schwarzen Müllsack war das Gemälde Gustav Klimts versteckt. Gefunden wurde es von einigen Arbeitern in einem Verlies unweit der Galerie Ricci Oddi in der norditalienischen Stadt Piacenza, aus der das Gemälde vor 22 Jahren entwendet worden war. Die Arbeiter waren mit der Säuberung des Gartens beschäftigt und entdeckten das Bild in einem Verlies in einer Hofmauer des Museums. Das Verlies war mit einer kleinen Metalltür verschlossen und von Efeu überwuchert.

Gustav Klimt (1862-1918) soll das Bild in einer Serie von Damenporträts zwischen 1916 und 1918 gemalt haben. Im Februar 1997 war das Porträt aus dem Museum verschwunden, mutmaßliche Diebe hatten nur den Rahmen zurückgelassen.

Mitarbeiter: "Mir zitterten die Hände, als ich das Gemäldegesehen habe"

"Als mir die Arbeiter erzählt haben, dass sie in einem Versteck ein Bild gefunden haben, dachte ich zuerst an einen Scherz. Als ich das Gemälde gesehen habe, habe ich aber sofort begriffen, dass es sich um Klimts ,Bildnis einer Frau' handelte. Ich habe es sofort erkannt. Mir zitterten die Hände, als wir das Bild aus dem Sack geholt haben. Schließlich handelt es sich um das in Italien zweit meistgesuchte Werk nach dem in Palermo 1969 gestohlenen Caravaggio-Gemälde", berichtet damals Dario Gallinaro, Mitarbeiter der Galerie für moderne Kunst, im Gespräch mit der APA.

Die private Galerie war in den 1930er-Jahren vom Kunstsammler Giuseppe Ricci Oddi gegründet worden, der die Sammlung seiner Stadt Piacenza schenkte. Die Galerie ist täglich für Besucher geöffnet. Sie enthält über 300 Werke moderner Kunst.

Kurz darauf, im Jänner 2020, bestätigten Gutachter die Echtheit des Bildes. Die Galerie Ricci Oddi schätzte damals den Wert des Bildes auf 60 bis 100 Millionen Euro.

Diebe melden sich

Noch im gleichen Monat meldeten sich zwei mutmaßliche Diebe. Sie hätten sich gegenüber einer Lokalzeitung selbst beschuldigt, bestätigte damals die Polizei in der Stadt Piacenza der Deutschen Presse-Agentur. Ob es sich wirklich um die Diebe des Gemäldes handelte, das im Dezember nach fast 23 Jahren wiederentdeckt worden war, sollte noch überprüft werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei, keine Spur werde ausgeschlossen.

Die Justizbehörden ermitteln zudem gegen die Witwe des Ex-Direktors der Kunstgalerie Ricci Oddi, aus der das Bild im Februar 1997 entwendet wurde. Der Vorwurf lautet auf Hehlerei. Die Wohnung der Frau des 2009 verstorbenen Stefano Fugazza, Direktor der Galerie zum Zeitpunkt des Diebstahls, wurde durchsucht, berichtete damals die Tageszeitung "Libertá".

Weiterhin wurde gegen die beiden Männer ermittelt, die den Diebstahl des Klimt-Gemäldes gestanden hatten und dies in einem Schreiben an die Tageszeitung "Libertá" bekannt gegeben hatten.

Bis 17. Oktober 2021 war das Bild für kurze Zeit in Piacenza ausgestellt. Als es dort erstmals nach fast 23 Jahren wieder aufgehängt wurde, sagte eine Sprecherin des Museums, die Ermittlungen zur Tat seien noch nicht abgeschlossen.