Das Mumok jubiliert mit vielerlei Tieren

Zum 60-Jahr-Jubiläum wurde die Sammlung nach Kunst von, aus und mit Tieren durchstöbert.

Kleidung aus Leder oder Fell kann nicht nur Reichtum und modische Extravaganz vermitteln. So wie die US-amerikanische Pop-Art-Künstlerin Jann Haworth eine Schlangenfrau gestaltet hat, kann ein Mensch die Anmutung eines Tieres annehmen oder sich gar in ein Fabelwesen verwandeln. Über so eine Anleihe beim Tierischen oder über eine Tierwerdung des Menschen nachzudenken und nachzuspüren, ist eine der Anregungen, die das Museum für moderne Kunst (Mumok) in Wien in seiner neuen Ausstellung bietet.

Mit kaum überschaubar viel Tierischem feiert ...