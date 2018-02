Das Museum serviert Pizza

Eine Kultspeise aus Italien wird zum Kunstobjekt. Das Fladenbrot aus Germteig hat unmittelbar mit der Clinton-Lewinsky-Affäre zu tun. Wann kommt die Ausstellung über das Punschkrapferl?

Musik in der Kunst, das Tier in der Kunst, Fußball in der Kunst, Sex in der Kunst, das Auto in der Kunst, der Spiegel in der Kunst, Pflanzen in der Kunst. Die Liste ließe sich fortsetzen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, neue Themenausstellungen zu kreieren. Nischen müssen her. Wie wäre es einmal mit Nahrung? Eine internationale Gruppenausstellung im NRW-Forum Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) untersucht derzeit "die kulturelle Bedeutung und ikonische Kraft der Pizza". Titel der Schau, die sich einem "Pop-Phänomen" annähert? "Pizza is God".