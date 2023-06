Das Schaurige kann verzücken

Schloss Ambras. Ein grauenhaft lebendiges "Tödlein" ist der Protagonist einer Ausstellung über Grusel und Schrecken.

Es packt einen Lust wie Schrecken, sieht man dieses Memento mori: Am Skelett hängen noch Hautfetzen, die Verwesung ist offenbar noch in Gang. Und so grauslig das auch erscheint, dieser Tod hat ungeheure Lebendigkeit. Der Köcher baumelt so heftig, dass er fast waagrecht liegt; diesem wilden Kerl hängen zwar Pfeil und Bogen in Händen, doch nicht, um auf Todgeweihte zu zielen, sondern offenbar um seine furiose Körperbewegung auszutarieren. Betrachtet man diesen Tod mit irren Augenhöhlen und aufgerissenem Kiefer, sieht man einen exaltiert Tanzenden. Dieses 22,5 Zentimeter kleine Wunderwerk, vermutlich für Kaiser Maximilian I. geschaffen, ist eines der grandiosen Stücke von Schloss Ambras in Innsbruck. In der heurigen Sonderausstellung werde dieses "Tödlein" sogar der Shootingstar, wie Direktorin Veronika Sandbichler ankündigt.

Aufs Neue hat sie ein raffiniertes Thema gefunden, um die wundersamen Großartigkeiten von Ambras zu präsentieren. Wie alle Jahre werden diese um Leihgaben des Mutterhauses ergänzt; Schloss Ambras gehört ja zum Museumsverband des Kunsthistorischen Museums in Wien.

"Schaurig schön" heißt es heuer

ab 22. Juni. Ausgangspunkt ist eine Präsentation in der einstigen "Intermezzo"-Reihe des Kunsthistorischen Museums 2011; deren Konzept hat das Ambraser Kuratorenteam - Direktorin Veronika Sandbichler sowie Thomas Kuster und Katharina Seidl - aufgefrischt und erweitert. Denn wie ungebrochen das Faszinosum für düstere Gestalten, böse Mächte und grauenhafte Gewalt sei, zeige der Boom von Krimi, Thriller, Splatter, Fantasy und Horror, stellt Veronika Sandbichler fest.

Freilich knüpft die heurige Ausstellung in Schloss Ambras an die Blütezeit seiner Geschichte und somit an den Kern seiner Sammlung an: der nordalpinen Renaissance des 16. Jahrhunderts. Da ist die Lust am Gruseln - wie fast alle Zeugnisse des einstigen Lebens - mit besonderer Schönheit gepaart, was die unerhörte Eleganz des Ambraser "Tödleins" bestätigt.

Ein Kapitel der Sommerausstellung wird den mythologischen Gestalten gewidmet, allen voran der schlangenhaarigen Medusa. Wer sie anblickt, versteinert. In Ambras muss man das aber nicht befürchten: Zwar bekommt man das Haupt der Medusa zu sehen, doch nur als Gemälde von Peter Paul Rubens. Ein weiteres Kapitel gilt wundersamen Geschöpfen wie Greif, Satyr, Einhorn, Drache und Phönix. Auch an Grauen in biblischen und christlichen Geschichten wird erinnert - wie die Drachentötung des heiligen Georgs, den von Judith geköpften Holofernes oder den abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers. Und freilich: Von Teufeln und Dämonen - wenngleich in prächtigsten Ausfertigungen - könnte es heuer in Schloss Ambras wimmeln.



Ausstellung: "Schaurig schön", Schloss Ambras, Innsbruck, 22. Juni bis 31. Oktober.