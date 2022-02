David Hockney lässt die Farben jubeln

Im Kunstforum Wien trifft man auf vergnügte Atmosphäre und bekommt Lust auf Kalifornien.

Ob Celia Birtwell, die als Mrs. Clark in Acrylfarben auf Leinwand festgehalten ist, E-Mails mit frisch gemalten Bildern David Hockneys bekommt? Dieser gilt als der teuerste lebende Künstler. Schließlich erzielte dessen Gemälde "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" 2018 einen Verkaufspreis von mehr als 90 Millionen US-Dollar.

David Hockney ist aber auch einer, der mit seinen 84 Jahren auf dem iPad malt und die Bilder dann an seine Freunde mailt. Als einer der Ersten in England ...