Zum ersten Mal in der Geschichte kann sich ein Mensch in einem goldenen Spiegel sehen. Was bedeutet so ein Selbstporträt in Gold?

Im Goldgrund, einst göttlichen und heiligen Wesen vorbehalten, kann sich jetzt jeder ansehen. Damit hat die Selbstbetrachtung, wie ihr etwa mittels Selfies gefrönt wird, ihre höchste vorstellbare Kulmination erreicht. Diese gottnahe Vollkommenheit des Ich-Bilds hat der deutsche Künstler Hubertus Hamm ermöglicht: Er hat einen goldenen Spiegel hergestellt.