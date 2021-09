Der Fotograf Ihrer Majestät

Stimmt: Üblicherweise steht James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät. Im konkreten Fall jedoch im Dienste der Fotografie. Aber war da nicht noch jemand?

Er hat sie nicht. Nie und nimmer. Er hat einfach "Keine Zeit zu sterben" - so lautet der Titel des neuesten James Bond mit Daniel Craig. Der Film läuft ab 30. September. Es ist der fünfte Bond, in dem Craig den Superagenten darstellt. Ob es auch sein Abschied von der Rolle ist, wird sich zeigen. Fix ist und das gilt auch in Zukunft: Er liebt nicht nur laufende Bilder. Er liebt auch die Fotografie. Sein Zugang dazu ist ab sofort ...