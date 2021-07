Der Leerstand dient als Inspiration

Wang Jixin malt Innen- und Außenansichten von Gasteiner Hotels.

Das Gasteiner Tal inspiriert Künstler aller Art. Rudolf von Alt etwa hat im Fin de Siècle eine ganze Reihe von Ansichten dieses Sehnsuchtsorts in Gemälden verewigt. Das Festival "sommer.frische.kunst" bringt seit einem Jahrzehnt junge Künstler aus aller Welt ins Gasteiner Tal, einer davon ist Wang Jixin. Bevor sich der in Salzburg lebende Chinese ab 22. Juli beim Jubiläumsfestival präsentiert, nutzte er einen Aufenthalt in Bad Gastein zu einer eigenen Gastein-Serie. "Es war mit wichtig, den Künstler, der sich seit mehr als 15 Jahren mit vom Menschen verlassenen Architekturen auseinandersetzt, dorthin zu bringen", erzählt Dietgard Grimmer. Tatsächlich entfalten die Motive, Innen- und Außenansichten von Gasteiner Hotels, in Wang Jixins Bildsprache eine traumartige Wirkung. Noch während des Sanierungsprozesses der Häuser am Straubingerplatz wird der Leerstand dieser historischen Gebäude künstlerisch ins Bild gerückt.

Die großformatigen Arbeiten sind noch bis 18. Juli - mittwochs bis sonntags von 13.30 bis 17 Uhr - im großen Pavillon an der Kaiser-Wilhelm-Promenade zu sehen.