Der Street-Art-Star in München: Schaut uns in die Augen, Leute!

Mit einfachen, verblüffenden Mitteln lenkt der Künstler JR unseren Blick auf Menschen im Abseits und baut damit Brücken.

Die kleine Valeriia hüpft so ausgelassen, wie das nur Kinder können, die im Moment der Freude alles um sich herum vergessen. In Wirklichkeit hat die Fünfjährige nichts zu lachen. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine musste sie aus ihrer Heimat nach Polen fliehen, Valeriias Bild wandert dagegen um die Welt. Nach Paris, Berlin, Düsseldorf und Venedig wurde es nun auf dem Münchner Odeonsplatz ausgerollt - auf einer 45 Meter langen Plane. Deutlich sichtbar also. Auch für die russischen Kampfpiloten, ...