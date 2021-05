Die Admonter Mönche stehen Pate für neue Kunst

Aus einer über 100-jährigen Not machten die Benediktiner eine Tugend: Statt Altes nachzukaufen, bauen sie Neues auf.

Wie lange verharrt ein großer Apfel im Mönchsmund? Wäre es länger als eine Minute, hätte der Pater den Künstler Erwin Wurm ausgetrickst. Der hat dieses Motiv für eine seiner "One minute sculptures" gewählt, in denen er labile Momente in Fotos fixiert. Die Aufnahme mit dem Apfel, das berühmteste Stück von Erwin Wurms Auftragsarbeit für Admont, enthüllt die kraftvolle Ruhe, die stetiges Klosterleben verleiht. Man könnte darin auch einen Hinweis auf ein weiteres Admonter Kuriosum herauslesen: Das Naturhistorische Museum birgt eine ...