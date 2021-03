Die Essenz wird ins Heute geholt

Guillaume Bruère lässt sich vom historischen christlichen Bilderkanon inspirieren und schafft zeitgenössische, spirituelle Arbeiten.

Aus dem dunklen Bildgrund wächst eine Figur mit heftig-energiegeladenem Pinselstrich heraus: ein Gekreuzigter mit farblicher Akzentuierung im Bereich des Kopfes und der Lenden. Flankiert ist dieser wild-schemenhafte Heiland von zwei Wesen, die bloß mit grafischen Umrissen angedeutet sind. Das Ölgemälde auf Leinwand des französischen Künstlers Guillaume Bruère trägt als Titel den Tag seiner Entstehung: "15.5.2020". So pathoslos, so pointiert und so handwerklich überzeugend kann zeitgenössische, religiöse Kunst sein.

Arbeiten des 45-jährigen Malers, Zeichners, Bildhauers und Performancekünstlers aus der ...