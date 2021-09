Die neue Lieblichkeit hat Falltüren

Seit Corona hat der Aktionskünstler Günter Brus eine neue Obsession. Er malt täglich bunte Aquarelle. Jetzt stellt er die Blätter erstmals aus.

Der Mann, der durch den Kegelstumpf schaut, hat ein eingeschränktes Blickfeld. "Schlechter Durchblick" nennt der Künstler Günter Brus sein im Vorjahr entstandenes Aquarell. Ob es eine symbolistische Darstellung oder eine konkrete Kritik, etwa in Richtung Politik, Wissenschaft oder Coronaleugner ist, bleibt offen. Tatsache ist, dass der 82-jährige Aktionist in der Coronazeit begonnen hat, täglich in seinem Atelier mit Tusche und Wasserfarben auf Papier zu arbeiten. "Mit hat das große Freude gemacht, es erinnert an die Malerei und ist auf kleine ...