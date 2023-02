Die verdammte Seele sprüht vor Kraft und Energie

Ein barockes Mienenspiel kann trügerisch verführen. Auch sonst gewährt die Sammlung Liechtenstein rare Einblicke.

Die Verdammnis gefällt aufs Erste viel besser als die Erlösung: Kraftvoll, energetisch, mit zerzausten Locken und einem in furioser Mimik so aufgerissenen Mund, dass man den Schrei gar nicht hören muss, um ihn zu verstehen, ist die verdammte Seele in einer barocken Skulptur erfasst. Die erlöste Seele hingegen hat ihre apart frisierten Locken mit Blüten fixiert, die Pupillen verklärt zum Himmel geschraubt und die Lippen einen Spalt breit geöffnet, als fiele das Kinn. Ist das pralle, furiose Leben nicht besser ...