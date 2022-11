Die vielen Seiten des jüdischen Lebens

Das Graz Museum widmet sich in einer Ausstellung der Geschichte und dem Alltag der jüdischen Bevölkerung.

Das jüdische Purimfest ist ein Kostümevent mit ausgelassener Stimmung und fantasievollen Kostümen. Am fröhlichsten Tag im jüdischen Jahr spielt auch Alkohol eine Rolle, bei Purim geht es darum, das Leben zu feiern, wie auch ein Exponat der Ausstellung "Jüdisches Leben in Graz" im Graz Museum zeigt. Die Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt eine junge Frau im Purim-Kostüm, ihr Name ist überliefert, Datierung gibt es keine. Das Bild kündet von Karnevalsstimmung, Unbeschwertheit und Lebensfreude.

Die von Martina Zerovnik kuratierte Schau hat es ...