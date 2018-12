Die Zeit um 1900 trug einen starken Willen

Jeder Gegenstand sollte Kunst sein. Kaum einer hat dieses Streben der Wiener Secession so vielfältig umgesetzt wie Kolo Moser.

Koloman Moser ist der Letzte. Während Otto Wagner, Egon Schiele und Gustav Klimt 100 Jahre nach ihrem Lebensende längst in großen Wiener Ausstellungen gewürdigt worden sind, wird Kolo Moser am Ende des eigentlichen Gedenkjahres zum Nachzügler. Nach einem Kolo-Moser-Raum in der Ausstellung "Wien um 1900" in der ersten Jahreshälfte im Leopold Museum beginnt heute, Mittwoch, die mit rund 500 Exponaten bestückte Retrospektive dort, wo sie ideal hinpasst: im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Dieses hat dazu in seinen Sammlungen reiche Bestände, und kaum ein anderer Künstler hat so virtuos die Schnittstelle zwischen Kunst und Zweckgegenstand gekittet, war also anwendender Künstler par excellence.