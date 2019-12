Der Schwedin Hannah Modigh gelingt etwas Unglaubliches: Sie hält in ihren Fotografien die Zeit fest.

Kleine Formate sind es. Also haben viele Bilder Platz. So viele Bilder sind selten zu sehen an den Wänden im Fotohof. In teils selbst bemalten Rahmen hängen sie im Lot. Sie hängen nicht an einer imaginären, braven horizontalen Linie, sondern ...