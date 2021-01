Digitalbesuch führt ins Kloster

Die Klosterbibliothek von Stift Admont ist in einer zukunftsweisenden Tour zu erkunden. Von einer Onlineplattform aus erreicht man sogar Galerie und Geheimgang.

Der Bibliothek von Stift Admont entspringt eine Innovation, die die Museumswelt aufmischt. Vor allem jetzt, in der Pandemie, springt das Interesse dafür an. Fast täglich gebe es Anfragen, sogar aus England, Italien, Ungarn, Deutschland und den USA hätten sich Museen gemeldet, berichtet Mario Brandmüller vom Benediktinerstift am Gesäuse in der Obersteiermark.

Die Innovation ist eine doppelte: Zum einen entstehen mit Partnerfirmen aus Film- und Medientechnik interaktive Rundgänge mit 360-Grad-Rundblicken, die Google-Arts und ähnliche 3D-Präsentationen in den Schatten stellen. ...