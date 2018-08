Digitale Kunst-Kopien - Contra: "Das Originale ist das Wahre!"

Die Fresken der Sixtinischen Kapelle sind seit dieser Woche in Graz als Kopien zu besichtigen. Während einst Michelangelo die Farben auf frischen Putz gepinselt hat, sind nun digitale Fotos auf Textil gedruckt. Sind das Fake-views? Gehen wir da dem Trend zum Event auf den Leim? SN-Redakteur Martin Behr fragt sich: Was kommt als nächstes?

Man geht langsam auf und ab, wenn gesprochen wird, nur im Flüsterton. Rundherum: Fresken. Echte und unechte Fresken im Grazer Minoritensaal, der einst dem Orden als Refektorium gedient hat. An der Decke sind solche von Antonio Maderni, die die Verehrung Marias durch die neun Engelschöre darstellen. Am Boden sind jene, die man üblicherweise in der Sixtinischen Kapelle in Rom sieht. Als Farbdruck auf Stoffbahnen liegen sie zu Füßen. Ein Hauch Michelangelo Buonarroti im Grazer Stadtbezirk Lend. Ein Grund zur Freude?