documenta-Kuratoren in Salzburg: Wem gehört das weltgrößte Kunstevent?

In Salzburg diskutierten die Mitglieder des indonesischen Kollektivs ruangrupa über ihre Ideen des Teilens, die sie bei der documenta15 umsetzen wollen.

Nach welchen Kriterien wählen sie die Künstlerinnen und Künstler aus? Was wird von den Ideen der Gemeinschaft, der Verbundenheit und des Teilens bleiben, wenn der Event vorbei ist? Und: Werden sie sich auch mit den historischen Verbindungen befassen, die von der documenta in Kassel in der Gründungsära nach dem Zweiten Weltkrieg noch zurück in die NS-Vergangenheit wiesen?

