Donatello hat das Relief gequetscht

Der Florentiner Bildhauer wird in Berlin aus gutem Grund gefeiert: Die Folgen reichen weit über die Renaissance hinaus.

Anmaßend ist dieser Titel: "Donatello. Erfinder der Renaissance". War nicht die Toskana und besonders Florenz der Hotspot des 15. Jahrhunderts, an dem so verblüffend viele Supertalente aufeinandertrafen und sich in fruchtbarer Konkurrenz zu Höchstleistungen angestachelt haben? Müsste man nicht auch die Literatur dazunehmen, also Dante, Petrarca und Boccaccio, die noch vor dem strahlenden Quattrocento in der Antike zu wildern begannen?

Tatsächlich gehört der 1386 in Florenz geborene Donato di Niccolò di Betto Bardi zu den Großen unter den ...