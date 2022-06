Duchamp und Rauschenberg bei Ropac: Beim Bart der Mona Lisa

Marcel Duchamp und Robert Rauschenberg bauen aus Gebrauchtem und Gefundenem eine neue (Kunst-)Welt, die der besinnungslosen Verehrung von Ikonen die Zunge hinstreckt.

Ein Mann bewarf dieser Tage die "Mona Lisa" im Louvre mit einer Torte. Womöglich hätte Marcel Duchamp Freude an der Aktion gehabt. Ein Anschlag, nicht auf das Kunstwerk selbst, sondern auf seine Berühmtheit, auf seine Anbetung, auf die Erstarrung hinter Panzerglas. Die Torte prallte an der dicken Glasscheibe ab, mit der das Original beschützt wird. Doch so, wie es seit rund 600 Jahren ist, könnte das Bild auch langweilig werden. Kennt doch jeder. "Ich hatte die Idee, dass ein Bild ...