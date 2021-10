"Dürerzeit" im Belvedere: Sinnieren ist leichter als der Blick auf Leid

Als sich statische Bildmotive in expressive, kontrastreiche und kritische Erzählungen verwandelt haben, ist in Österreich Kunst entstanden.

Darüber nachzudenken, wie die Welt besser werden könnte, ist um vieles angenehmer, als den mies behandelten Mitmenschen in Augenschein zu nehmen. Wer sich gar ein gutes Schlückchen gönnt, wie dies der österreichische Maler Urban Görtschacher am linken Bildrand festgehalten hat, blendet im Moment des Genusses gleich die Welt um sich aus.

Mit solchen aussagekräftigen Details hat begonnen, was wir heute als Kunst verstehen. Diesen Anfang von Kunst in Österreich zeigt die neue Ausstellung im Oberen Belvedere in Wien ...