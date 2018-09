Dunkle Wesen stören die Idylle

Der steirische herbst offeriert heuer einen "Volksfronten"-Kunstparcours. "Heimat-Horror", Vergangenheitsbewältigung, Tränen von Erdoğan und andere politische Themen dominieren.

Es ist dunkel in Österreich. Dunkelgrau bis nachtschwarz. Da werden zottelige Brauchtumsfiguren zu geisterhaften Verfolgern, posieren Maskenträger vor steckbrieflich gesuchten Doppelmördern, da trieft Blut aus ausgerissenen Leibern und verbreiten mysteriöse Schattenmonster Unbehagen. Und das alles in Landschaften, die man von Heimatfilmidyllen kennt. Im Projekt "Dämonische Leinwände I und II" des Wiener Künstlerduos kozek hörlonski in Kooperation mit Alexander Martinz kippt der aus dem Kino bekannte "Wohlfühl-Patriotismus" in einen bizarren "Heimat-Horror", der an Elfriede Jelineks "Die Kinder der Toten" ebenso denken lässt wie an Krampus-Rambazamba des US-Künstlers Cameron Jamie.