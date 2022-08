Eboran Galerie: Zähneklappernde Köpfe im Sand

In einer Schau in der Eboran Galerie bekommt das Ungewisse ein Gesicht.

Wenn man ihnen nahe kommt beginnt das Zähneklappern. Drei große Figuren sind im Ausstellungsraum der Eboran Galerie positioniert. Eine Figur steht, zwei weitere sitzen auf dem Boden. Alle haben eine blaue Hautfärbung. Alle tragen das Gesicht des Dalai Lama.

"In die chronisch grinsenden Figuren habe ich Chattering Teeth eingebaut", sagt Künstler Adam Ulen im Gespräch. Seine Ausstellung in der Eboran Galerie trägt den Titel "The problem remains unsolved". Das ungelöste Problem beziehe sich auf alle Lebenslagen. Ulen stellt ...