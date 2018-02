"Egon Schiele ist nie gemütlich"

Gemälde könnten Energie geben, sagt ein Kunsthistoriker. Und Egon Schiele vermittle die Kraft zu Selbstbestimmung.

Egon Schiele hat längst das Renommee des Jahrhundertkünstlers erreicht. Sein Werk ist in vielen Büchern und Ausstellungen ausgebreitet worden. Trotzdem ist 2018 zum Egon-Schiele-Jahr erklärt.

Was ist an diesem rundum gerühmten Künstler noch an Neuem zu entdecken? Christian Bauer: Viele seiner Bilder wirken so, als kämen sie frisch aus dem Atelier eines zeitgenössischen Künstlers. Sein Werk ist unglaublich gegenwärtig. Heutzutage wird immer wieder die Selbstbestimmung eingemahnt: Erfolgreich und zufrieden werde nur, wer seinen eigenen Weg finde. Was ist dieser Weg? Was ist dieses Selbst? Schieles Bilder sind voller Energie dafür.