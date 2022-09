Ein Comic entlarvt Gewalt

Jean-Michel Basquiat hat mittels Pinsel, Farbstift, Kreide, Sprühfarbe, Siebdruck und Collage rassistische Demütigung, Diskriminierung und Polizeigewalt angeprangert.

Boom! Bang! Blam! Die Ausrufe lassen die offenbar schnell hingekritzelte Zeichnung wie einen Comic erscheinen - sie lässt auf den ersten Blick an eine Kinderhand denken oder an ein Kinderspiel, in dem der Polizist mit Uniformmütze, durchkreuztem Blick und grimmigen Zähnen sowie der zu Boden geworfene Delinquent, dem die Beule aus dem Kopf quillt, vorkommen.

Was kindlich harmlos aussieht, ist aber böser Ernst des New Yorker Straßenlebens in den 1980er-Jahren, schon gar für einen Schwarzen wie Jean-Michel Basquiat. ...