Loslassen und die alltägliche Pflicht ablegen! Werner Otte hat zwar Segelboot und Berge gemalt, aber dann ist er abgehoben.

Was fliegt da über dem Wasser? In faszinierender Präzision und mit einer von Aquarellfarben erzwungenen Rasanz sind da Meer, Himmel und Segelschiff. Die blauen sonderbaren Formationen über dem Horizont können allein deshalb kein Zufall sein, weil sie in horizontaler Mitte ...