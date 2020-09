Ein fotografischer Nachlass birgt Überraschungen

Der Fotohof Salzburg bearbeitet nicht nur den Nachlass des Exil-Österreichers Wolf Suschitzky.

"Großartig! Ein Wunder! So einen perfekt geordneten Nachlass haben wir noch nie gesehen." So euphorisch reagierte man 2018 im Salzburger Fotohof, als man den Nachlass des Fotografen Wolf Suschitzky (1912-2016) als Dauerleihgabe bekam. Wenn der gebürtige Wiener eine Aufnahme machte, erhielt der Negativfilm eine Archivnummer. Die Negative wurden ausgeschnitten, in Hüllen beschriftet, zudem wurden Kontaktbögen von den Negativen angefertigt.

Jene Bilder, die ihm als gelungen erschienen, klebte er in einen Indexkatalog und vergab neue Nummern. "Diese chronologisch und ...