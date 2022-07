Ein Gnadenbild kommt so nah wie sonst nie

Einmal im Leben! Dieses Attribut für eine museale Besonderheit gilt jetzt in Innsbruck.

Das vermutlich meistkopierte Gemälde in Tirol oder sogar im süddeutschen Raum ist ab diesem Freitag so genau zu betrachten wie sonst nie. Was in Museen als "once in a lifetime" - als einzigartige Gelegenheit in einem Menschenlebens - gilt, trifft für das "Gnadenbild Mariahilf" aus dem Innsbrucker Dom ab Freitag zu. Da dieser seit Anfang Mai im Inneren renoviert und restauriert wird, dürfen Gottesmutter und Kind, sonst hoch oben im Hochaltar prangend, für etwa vier Monate im Tiroler Landesmuseum Quartier ...