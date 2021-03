Ein Goldritt steht für Österreichs Aufbruch

Große Sportmomente prägen sich ins kollektive Gedächtnis ein. Eine Ausstellung spürt dem Jahrhundert des Sports nach.

Franz Klammers Gold-Ritt am Patscherkofel, Thomas Musters Grand-Slam-Triumph in Roland Garros oder doch Hans Krankls Siegestor gegen die westdeutschen Kicker in Cordoba: Welche Großtat prägte - mit rot-weiß-roter Brille betrachtet - das Jahrhundert des Sports? Jeder dieser Momente ist mit Erinnerungen verbunden, die eine ganze Generation geprägt haben. Im Haus der Geschichte Niederösterreich wird der Versuch unternommen, das emotionale Themenfeld in eine Ausstellungsform zu gießen: "I wer narrisch!" reflektiert ein Jahrhundert österreichischer Sportgeschichte.

Olympia 1976 in Innsbruck bildet ...