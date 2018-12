Ein Künstler spielt mit Landschaft

Bernhard Braumann betreibt in seinen Werken ein "ernstes, künstlerisches Spiel". Heute, Montag, feiert er seinen 80. Geburtstag.

In einem Spiel werden Zusammenhänge erzeugt oder nachgestellt, die es in der irdischen Wirklichkeit nicht gibt oder gar nicht geben kann. So eröffnen sich andere als alltägliche Handlungs- und Sichtweisen. Der Salzburger Künstler Bernhard Braumann betreibe ein Spiel mit der Landschaft, konstatiert der Germanist Hans Höller in einem Essay über den in Köstendorf lebenden Künstler, der heute, am 31. Dezember 2018, seinen 80. Geburtstag feiert.