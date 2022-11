Belvedere: Ein Schloss wird als Museum gefeiert

Das Belvedere in Wien nähert sich einem Jubiläumsjahr. Zum Auftakt wird von Vergangenheit und Kunst erzählt.

Vor Beginn seines Jubiläumsjahrs 2023 rollt das Belvedere in Wien als eines der größten Bundesmuseen Österreichs seine Geschichte auf - als Bauwerk wie Museum. In der Orangerie werden ab Freitag, 2. Dezember, historische Fotos, Kunstwerke der Sammlung, kulturpolitische Meilensteine wie Eröffnung eines der weltweit ersten öffentlichen Museen, NS-Zeit oder Restitutionspolitik sowie viele bisherige Ausstellungen in Originalen, Fotografien sowie ausführlichen Texten vorgestellt. Hier könnten Besucher eine "Verbindung mit der Erinnerung" eingehen, die Gegenwart reflektieren und die Zukunft erahnen, stellte Direktorin Stella ...