Ein Pflasterer hat in Venedig viel Arbeit

Wege und Straßen wurden dem Meer und dem Morast abgetrotzt und dann gepflastert.

Kaum sonst wo hatten Pflasterer so lange und so viel Arbeit wie in Venedig. Fast wie ein Parkett montierten sie Stein für Stein mit Hammer und Kelle in den Boden. So dürften in dem heute bei Touristen beliebten Viertel um Accademia, Guggenheim-Museum und Punta della Dogana im Jahr 1775, aus dem eine Radierung eines venezianischen Pflasterers stammt, erst etwa die Hälfte der heutigen Straßen angelegt gewesen sein.

Das Ausmaß von Zuschüttungen der Wasserwege in diesem Teil von Dorsoduro ...