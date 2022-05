Ein Pinzgauer Bildhauer zeigt die Schwere von Corona

Bernhard Wieser verarbeitete die Pandemie zu Kunst.

Gerade noch vor Corona stellte Bernhard Wieser 2019 in der damaligen Kulturhauptstadt Plowdiw in Bulgarien aus. Als die Pandemie 2021 voll im Gang war, zeigte er ein Werk aus Untersberger Marmor in der "Valid World Hall Gallery" in Barcelona. In seiner Werkstatt in Weißbach bei Lofer aber, da werkte er schon emsig an seiner Skulptur "Corona" aus Beton und Eisen. Die schaut aus wie ein schweres Geschütz, das mittels Fadenkreuz (Corona bedeutet Kreuz, Kranz) sein Ziel anvisiert. Ein unsichtbarer Soldat ...