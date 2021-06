Ein Sammler packt seine Schätze aus

Seit der Kindheit frönt Christian Skrein der Faszination des Fotografierens. Jetzt zeigt er Früchte dieser Leidenschaft.

Für die kommende Ausstellung im Museum der Moderne Salzburg greift ein Sammler in seine Schatzkiste: Christian Skrein zeigt Gustostücke aus der von ihm und seiner Frau Maria behüteten Skrein Photo Collection. Nach den Fotos der Kubanischen Revolution im Rupertinum 2012 und den Bildern der Beatles in Obertauern 2015 im Salzburg Museum eröffnet am kommenden Samstag der bisher thematisch breiteste Einblick in diese riesige Privatsammlung.

Was ist das Thema Ihrer dritten Ausstellung in Salzburg? Christian Skrein: Dabei geht es ...