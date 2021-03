Ein Visionär zeigt uns die Farben des Frühlings

Peter Pongratz findet im Spätwerk zu Lebensfreude und der Intensität des Positiven zurück.

Der Frühling grüßt uns nicht nur nach meteorologischer Bestimmung, auch im Garten präsentieren sich die ersten Krokusse in aller Farbenpracht. Peter Pongratz befindet sich zwar im Herbst seines Lebens, die Farbe setzt der 80-Jährige intensiver denn je ein.

"Diese Farben tun uns allen gut", sagt Hubert Lendl, Geschäftsführer der Galerie Welz. Die Salzburger Altstadtgalerie zeigt seit Mittwoch Werke von Peter Pongratz, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Auf den Großformaten, die mannshoch die Wände der Galerie zieren, zeigt sich eine Lebensfreude, wie sie im Werk des gebürtigen Eisenstädters nicht immer präsent war. In den 1990er-Jahren reflektierte er die Gräuel des Jugoslawienkriegs in düsteren Acrylbildern, die geradewegs aus dem Herz der Finsternis zu kommen schienen. Dabei schuf Pongratz als Vertreter der "Wirklichkeiten" in jungen Jahren pastellfarbene Heiligenbilder von verstörender Schönheit oder vulkanisch glühende Gebirgsquerschnitte. Abseits aller Dogmen besetzte er im Wien der 1960er-Jahre zwischen Phantasten, Abstrakten und Aktionisten einen eigenen Raum. Als Inspiration diente die Art brut eines Jean Dubuffet oder der Gugginger Gruppe.

Das Gegenständliche, das Pongratz eigenen Ausführungen zufolge "nicht nach der Natur, sondern nach dem Gefühl, nach der Fantasie, so wie Kinder das machen", einsetzte, behielt er auch in späteren abstrakten Phasen bei: Markante Kopffüßler oder grobflächige Gesichterfratzen bahnen sich den Weg durch die kleinteiligen Bildlandschaften.

In seinen jüngsten Bildern aber findet er zu Wucht und Klarheit, malt Stillleben oder schafft - in der Serie "Dalmatinischer Garten" - vielgestaltige Pflanzen und tierische Fantasiegebilde. "Die Werke sind durch das Positive gekennzeichnet", sagt Hubert Lendl. Im Großformat "Mascaux" findet er zu jener Urform der Kunst zurück, die in den Höhlen von Lascaux entdeckt wurde.

Dass Peter Pongratz im Geiste jung geblieben ist, zeigt sich im Selbstbildnis aus dem Jahr 2019: Das Konterfei ähnelt einer Comicfigur, wie sie Pongratz seit 25 Jahren immer wieder variiert. Die Paraphrase diente dem Jazzmusiker als wesentliches Stilmittel.

Die Galerie Welz, der Pongratz seit 1988 verbunden ist, feiert mit dieser Ausstellung nicht nur den Frühlingsbeginn. Die neuen Werke des stilprägenden Künstlers sollen das kunstsinnige Publikum der Osterfestspiele anlocken. Die Hoffnung lebt.

Ausstellung: "Peter Pongratz. Arbeiten auf Papier und Leinwand." Salzburg, Galerie Welz, bis 17. April.